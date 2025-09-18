Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:49, 18 сентября 2025Наука и техника

Партию защищенных КамАЗов с РЭБ показали на видео

Новую партию тягачей КамАЗ с бронекабинами и РЭБ показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель

Новую партию седельных тягачей КамАЗ-65221 с дополнительной защитой заметили во время транспортировки по железной дороге. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показаны тягачи на железнодорожных платформах. В задней части кабин грузовиков установили штатные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенные для подавления беспилотников.

Защиту от пуль и осколков обеспечивает бронированная кабина. КамАЗ-65221 предназначен для буксировки прицепов массой до 70 тонн по улучшенным грунтовым дорогам и твердым покрытиям. Машина с колесной формулой 6х6 получила двигатель мощностью 400 лошадиных сил.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В апреле польское издание Defence24 связало оснащение российских военных грузовиков бронированными кабинами с умением извлекать уроки из опыта СВО. С 2024 года машины начали оснащать модернизированными бронекабинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В Латвии задержали говорившего на русском в парламенте депутата

    В Минэкономразвития рассказали о замедлении российской экономики на хорошей базе

    В России отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

    Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

    Москвичам пообещали первый дождь после засухи

    Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО

    Россиянам назвали два способа борьбы с отеками

    Сникерсы из 2010-х вновь вернулись в моду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости