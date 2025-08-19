Россия
Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку под Москвой

Треш-блогер жестоко избил девушку на детской площадке в Шатуре
Анна Щербакова
Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как молодой человек наносит несколько ударов ногами по телу девушки, которая лежит на земле. Она просит мучителя остановится, но все безрезультатно. На площадке также находится еще один человек, но он не пытается вступиться за россиянку.

Жители Шатуры отметили, что на девушку напал местный треш-блогер, который в тот вечер праздновал день рождения. По данным «Осторожно, Москва», пострадавшая не стала снимать побои в полиции.

Выяснилось, что на обидчика горожанки не раз составляли административные протоколы за распитие алкоголя в общественных местах, по серьезным статьям он не привлекался.

В Шатуре призвали сотрудников полиции провести проверку в отношении молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки выманили 17-летнюю девушку на встречу и избили.

