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11:47, 22 июля 2025Россия

17-летнюю россиянку выманили на встречу и жестоко избили

В Петербурге подростки выманили 17-летнюю девушку на встречу и жестоко избили
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском районе Санкт-Петербурга подростки выманили 17-летнюю девушку на встречу и жестоко избили. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, россиянка с ушибами передней грудной стенки, мягких тканей головы и верхней губы была доставлена в больницу. Предварительно, на несовершеннолетнюю напали сверстники возле станции метро «Пионерская». По факту случившегося начали проводить проверку.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь связалась с плохой компанией. Родители пытались пресечь общение, но подростки снова вышли на несовершеннолетнюю.

До этого сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области 12-летнюю школьницу окружили и жестоко избили сверстники. Учащуюся госпитализировали, ее мать написала заявление в полицию.

ЖЗЛ
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