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10:58, 16 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия обезвредила в ЛНР разведывательно-ударный беспилотник ВСУ

В ЛНР росгвардейцы обезвредили украинский разведывательно-ударный БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Росгвардейцы в Луганской народной республике (ЛНР) обезвредили разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с системой сброса боеприпасов. Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, о месте падения БПЛА правоохранителям сообщили местные жители. Прибывшие на место военнослужащие обнаружили его и определили, что это многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Щедрик». В подвесном механизме дрона обнаружено две минометные мины иностранного производства, готовые к сбросу. Также оперативники изъяли средства сбора информации, находящиеся в БПЛА, и передали их для дальнейшего изучения.

Саперы Росгвардии заложили накладной заряд при помощи своего БПЛА и уничтожили дрон ВСУ.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в ЛНР обезвредили беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.

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      Анна Габай
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