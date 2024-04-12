Силовые структуры
Росгвардия обезвредила беспилотник ВСУ со взрывчаткой в ЛНР
В ЛНР росгвардейцы обезвредили украинский БПЛА с СВУ
Росгвардейцы обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с самодельным взрывным устройством (ВСУ) в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, инженеры Росгвардии обследовали упавший беспилотник и нашли в нем боевую часть — СВУ весом 40 килограммов. Оно состояло из 25 килограммов тратила и металлических элементов поражения в виде шариков. БПЛА обезвредили и уничтожили в безопасных условиях.
«Для дальнейшего изучения накопители памяти обнаруженного беспилотника переданы взаимодействующим органам», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в ЛНР инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов ВСУ.