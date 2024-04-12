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20:44, 12 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардия обезвредила беспилотник ВСУ со взрывчаткой в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы обезвредили украинский БПЛА с СВУ

Фото: Рсгвардия

Росгвардейцы обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с самодельным взрывным устройством (ВСУ) в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, инженеры Росгвардии обследовали упавший беспилотник и нашли в нем боевую часть — СВУ весом 40 килограммов. Оно состояло из 25 килограммов тратила и металлических элементов поражения в виде шариков. БПЛА обезвредили и уничтожили в безопасных условиях.

«Для дальнейшего изучения накопители памяти обнаруженного беспилотника переданы взаимодействующим органам», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ЛНР инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов ВСУ.

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      Екатерина Кашурникова
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