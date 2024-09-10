Силы ПВО сбили еще четыре летевших к Москве беспилотника

Собянин: летевшие к Москве беспилотники сбили в районе Подольска

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Как уточнил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, это произошло в районе Подольска.

«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё (https://t.me/mos_sobyanin/12392) четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал городской глава. Он добавил, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.