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03:16, 10 сентября 2024Россия

Силы ПВО сбили еще четыре летевших к Москве беспилотника

Собянин: летевшие к Москве беспилотники сбили в районе Подольска

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Как уточнил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, это произошло в районе Подольска.

«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё (https://t.me/mos_sobyanin/12392) четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал городской глава. Он добавил, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.

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      Марина Совина
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