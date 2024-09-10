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09:39, 10 сентября 2024Россия

Жительница поврежденного при налете БПЛА дома в Раменском рассказала об атаке

Жительница атакованного дроном дома в Раменском рассказала о пожаре после налета

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Жительница атакованного украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) дома в подмосковном городском округе Раменское рассказала об ударе. Слова женщины приводит РИА Новости.

В ночь на 10 сентября в небе над Московской областью было сбито несколько беспилотников.

По словам собеседницы агентства, она проснулась в 4:10 утра — это же время назвал и другой житель Раменского. Выглянув в окно, россиянка увидела идущий со стороны одного из подъездов дым. После этого ее отец вышел на улицу и увидел пожар на 11-м и 12-м этажах.

После того как россиянка покинула квартиру, она услышала еще один взрыв. «Это прилетел беспилотник в дом напротив — на Высоковольтную [улицу]», — пояснила она. Женщина рассказала, что знает жильцов поврежденных при атаке БПЛА квартир. По ее словам, случившееся стало для всех большим стрессом.

В ночном налете на Россию участвовало почти 150 украинских беспилотников. Помимо Московской области они атаковали еще ряд регионов. Наибольшее число БПЛА было перехвачено над Брянской областью — там средства противовоздушной обороны сбили 72 дрона.

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      Алан Босиков
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