Пострадавший житель Раменского рассказал об атаке украинских дронов на Подмосковье

Пострадавший при налете БПЛА на Подмосковье рассказал об атаке беспилотников

Пострадавший при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подмосковный городской округ Раменское мужчина рассказал об атаке. Его словам приводит РИА Новости.

По словам пострадавшего, около двух часов ночи его разбудили громкие звуки, которые он описал как удары или взрывы. В 4:10 по московскому времени мужчина увидел за окном нечто похожее на огненный шар. «Успеваю отвернуться за секунду, накрыть жену. И оно все волной разорвало, все окна, все», — описал свои действия горожанин. Он получил ожог спины и порезы.

Жена пострадавшего сообщила, что муж закрыл ее своим телом. После этого семья выбежала из квартиры. С собой у них нет ни вещей, ни документов.

В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов. Несколько летательных аппаратов были перехвачены над Московской областью. По последним данным, жертвой налета стала 46-летняя женщина. Еще троих пострадавших госпитализировали.