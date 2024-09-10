Губернатор раскрыл последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку Подмосковья

Подмосковный губернатор Воробьев: из-за БПЛА в Раменском повреждены 54 квартиры

В результате попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом y на Спортивном проезде в подмосковном Раменском повреждения получили 54 квартиры. Об этом сообщил губернатор Московской области Алексей Воробьев в Telegram-канале.

«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал Воробьев.

Еще один дрон, по его словам, врезался в дом на Высоковольтной улице. В результате загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел. На этом фоне власти Подмосковья приняли решение об эвакуации части жителей соседних домов.

В сети ранее появились кадры попадания дрона ВСУв многоэтажку на Высоковольтной улице. На кадрах виден взрыв, начавшийся в результате прилета дрона по многоэтажному дому. Образуется шар пламени, после которого звучит громкий звук детонации.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.