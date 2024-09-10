Жители Раменского описали момент атаки дронов словами «летели низко над деревьями»

Жители Раменского рассказали, что в момент атаки БПЛА летели низко над деревьями

В момент атаки на подмосковное Раменское беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели низко над деревьями. Такими словами очевидцы описали события прошедшей ночи в беседе с журналистами РБК.

Со слов местных жителей, они отчетливо слышали пролетающие дроны. «Летят низко, буквально над деревьями», — рассказала изданию одна из жительниц.

По ее словам, первый беспилотник она услышала около 3:46, проснувшись от звука взрыва и ударной волны. В 4:11 пролетел еще один дрон над ее домом. Спустя 20 минут женщина узнала, что БПЛА попал в жилой дом на Спортивном проезде. «Следом полетели еще беспилотники», — вспомнила она.

Еще одна жительница Раменского, Наталья, рассказала, что увидела вспышку и взрыв из своего окна. «Проснулась в 4 утра, оттого что затряслась кровать. Как оказалось, от удара беспилотника по жилому дому. Потом услышала звук и самих летящих беспилотников. И последующий удар по другому дому. Яркая вспышка и взрыв», — отметила очевидица.

Ранее еще одна местная жительница, Оксана, рассказывала о «звуке мопеда» в момент атаки БПЛА. С ее слов, она не стала после случившегося подходить к окну и смотреть, что произошло, а вместе с другими жителями вышла на улицу.

В ночь на вторник, 10 сентября, в небе над российскими регионами уничтожили 144 БПЛА. В Московской области беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах.