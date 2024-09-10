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10:12, 10 сентября 2024Россия

Жительница подмосковного Раменского описала момент атаки беспилотника

Жительница Раменского Оксана рассказала о «звуке мопеда» в момент атаки БПЛА

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жительница подмосковного Раменского Оксана рассказала о моменте атаки беспилотника на жилой дом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Звук мопеда был, доля секунды и все — выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика. Мы начали собирать вещи, убегать», — рассказала женщина.

Она добавила, что не стала после случившегося подходить к окну и смотреть, что произошло. Вместе с другими жителями женщина вышла на улицу. Другая жительница добавила, что взрыв, прозвучавший в момент атаки, был очень сильным.

В Раменском беспилотники врезались в два многоэтажных дома — на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. В первом из них оказались повреждены 54 квартиры из 102, несущие конструкции остались целы. Во втором доме, по словам губернатора Подмосковья Алексея Воробьева, загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел. В сети появились кадры попадания дрона ВСУ в многоэтажку на Высоковольтной улице.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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