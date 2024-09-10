Губернатор раскрыл состояние пострадавших при попадании БПЛА в жилой дом Подмосковья

Воробьев: два человека в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки беспилотника на жилой дом в подмосковном Раменском. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас к ним поедем», — сказал Воробьев на встрече с жителями пострадавшего дома. Он добавил, что жертвой атаки стала женщина 1978 года рождения.

В Раменском беспилотники врезались в два многоэтажных дома — на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. В первом из них оказались повреждены 54 квартиры. Во втором доме загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел. В сети также появились кадры попадания дрона ВСУ в многоэтажку на Высоковольтной улице.

Всего в ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.