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11:54, 10 сентября 2024Россия

Выросло число пострадавших при атаке беспилотников по жилым домам в Раменском

Число пострадавших при атаке беспилотников в Раменском выросло до девяти

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После атак беспилотников по жилым домам в Раменском городском округе Подмосковья в больницу доставили девять человек. О росте числа пострадавших сообщила Baza в Telegram.

По информации издания, из многоэтажки на Спортивном проезде госпитализировали двух женщин и мужчину. В этом же доме жила 46-летняя россиянка, которую не удалось спасти. Еще трех местных жителей увезли в больницу с Высоковольтной улицы. Также двоих пострадавших врачи забрали в деревне Прудки.

Официально эта информация не подтверждена. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о трех раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Он также заявлял об одной жертве атаки.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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