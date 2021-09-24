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Следователи заинтересовались Telegram-каналами о нападениях на российские школы

Baza: СКР возбудил дела из-за Telegram-каналов о нападениях на школы Вологды и Палласовки
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в связи с появлением в Telegram каналов о готовящихся нападениях на школы Вологды и Палласовки (Волгоградская область). Об этом сообщает Baza.

Расследование ведется по статье о приготовлении к массовому убийству. 20 сентября, когда студент Тимур Бекмансуров напал на Пермский университет (ПГНИУ), в мессенджере был создан канал под названием «Расстрел вологодской школы». Его администратор сообщил читателям о выборе гимназии №2, где требуется «навести порядок». Далее он назначил дату атаки на 25 сентября и опубликовал фотографии предметов, похожих на оружие, и объекта нападения.

23 сентября в Telegram был заведен канал «Расстрел Палласовской школы» с угрозами теракта в школе №12. Туда экстренно прибыли правоохранительные органы для проверки учебного заведения, но никаких подозрительных предметов не нашли.

Оба канала удалены. Ведется поиск причастных к их созданию.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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