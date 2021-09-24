Стало известно о провалах в памяти пермского стрелка

«112»: пермский стрелок Бекмансуров не помнит, что случилось, и теряет сознание

У устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, который находится на лечении в больнице, случаются провалы в памяти, он периодически теряет сознание. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, пермским врачам удалось стабилизировать жизненно важные показатели стрелка. Однако мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, что происходит.

Состояние пациента оценивается как тяжелое, допросить его пока невозможно.

Ранее 24 сентября сообщалось, что Бекмансурова положили в одиночную VIP-палату. В правоохранительные органы поступила информация, что к стрелку может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших. Это сообщение официально не подтверждено, тем не менее силовики решили усилить охрану пациента.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.