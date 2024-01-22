Был похож на бродячего, неухоженный: выбросившая кота Твикса из поезда на мороз проводница объяснила свой поступок

Проводница объяснила, что выброшенный из поезда кот Твикс был похож на бродячего

Проводница, выбросившая из поезда на мороз кота Твикса, объяснила своей поступок в комментарии Telegram-каналу Baza.

По ее словам, в тот день состав долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверями. Когда женщина увидела животное, то подумала, что оно просто запрыгнуло в вагон, поскольку такие ситуации случались и раньше.

Проводница рассказала, что кот выглядел неухоженным, был похож на бродячего. Она прошла по вагону, уточняя у пассажиров, не их ли это питомец, но никто не ответил. Тогда сотрудница высадила Твикса на улицу. Людей на платформе не было, передать кота было некому.

Женщина отметила, что в тот день у нее было очень много работы, нужно было проконтролировать заправку водой.

Она добавила, что знала о едущих в вагоне пассажирах с переносками для животных, но в системе не было указано, кого именно там перевозят. Кроме того, присутствием кота, по словам проводницы, возмутились другие пассажиры. Хозяева «элитной собачки» потребовали убрать его, испугавшись, что бездомный кот может заразить их питомца.

Сотрудница добавила, что мужчина, перевозивший кота, даже не высказал ей претензии. Узнав, что Твикс был высажен из поезда в Кирове, он развернулся и ушел.

Коллега не одобрила действия проводницы. По ее словам, до выяснения обстоятельств кота можно было оставить в купе для отдыха. Кроме того, она считает, что следовало проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров или лично опросить всех, кто ехал в поезде.

Об инциденте с Твиксом, которого один из пассажиров вез в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, стало известно 19 января. На следующий день сообщалось, замерзшее домашнее животное нашли. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.

Петицию об увольнении выбросившей кота проводницы подписали 340 тысяч человек

Возмущенная общественность потребовала увольнения проводницы, 19 января на сайте Change.org была создана петиция с соответствующим требованием.

За четыре дня более 340 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить выбросившую кота Твикса из поезда проводницу

Также на сайте есть требование возбудить уголовное дело против женщины. За него подписалась 131 тысяча человек.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

О расследовании инцидента должен доложить исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александр Перепелицын.

Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных Следственный комитет России

Хозяин Твикса уже писал заявление в полицию, однако в возбуждении дела по статье «Самоуправство» ему отказали из-за отсутствия состава преступления. Правоохранители пришли к выводу, что питомец был выпущен на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному.

В РЖД заявили, что запретят сотрудникам высаживать животных из поезда. Компания принесла извинения владельцам кота. Отмечается, что теперь в случае обнаружения в поезде животного проводник должен будет передать его работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин сообщил, что депутаты обсудят, как предотвратить повторение случая с Твиксом. 23 января они соберутся на круглый стол «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом».

