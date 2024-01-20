В Госдуме назвали наказание для выбросившей кота Твикса проводницы

Депутат Бурматов: выбросившей кота Твикса проводнице грозит уголовное наказание

Уголовное наказание грозит проводнице, которая выбросила на мороз из поезда кота Твикса, перевозимого пассажиром. Об этом заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Бурматов указал, что проводница должна была изловить кота в вагоне, найти среди пассажиров хозяина и вернуть ему питомца.

20 января сообщалось, что мертвого кота Твикса вернули владелице Ольге Кудряшовой. Замерзшее животное нашли волонтеры в снегу недалеко от железной дороги.

19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.