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11:49, 20 января 2024Из жизни

В Госдуме назвали наказание для выбросившей кота Твикса проводницы

Депутат Бурматов: выбросившей кота Твикса проводнице грозит уголовное наказание
Начало событий в новости Выброшенного российской проводницей из поезда кота нашли мертвым

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

Уголовное наказание грозит проводнице, которая выбросила на мороз из поезда кота Твикса, перевозимого пассажиром. Об этом заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Бурматов указал, что проводница должна была изловить кота в вагоне, найти среди пассажиров хозяина и вернуть ему питомца.

20 января сообщалось, что мертвого кота Твикса вернули владелице Ольге Кудряшовой. Замерзшее животное нашли волонтеры в снегу недалеко от железной дороги.

19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.

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      Любовь Ширижик
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