Выброшенного российской проводницей из поезда кота нашли мертвым

Выброшенного проводницей из вагона поезда кота Твикса нашли мертвым

Кота Твикса, которого российская проводница выбросила из вагона поезда, передали хозяевам мертвым. Об этом сообщила «Известиям» хозяйка питомца Ольга Кудряшова.

«Мне только что привезли мертвого кота. Не могу сейчас говорить», — рассказала она. В свою очередь волонтеры, которые вели поиски животного, уточнили, что труп нашли в снегу недалеко от железной дороги.

Ранее в РЖД заявили, что проведут служебное расследование и дадут соответствующую оценку действиям работника. «Мы приносим извинения пассажиру за произошедшее. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — заключили там.

19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели. К поискам подключили местных волонтеров. За нахождение питомца назначили вознаграждение — 30 тысяч рублей. Также хозяин кота обратился за помощью в транспортную полицию.