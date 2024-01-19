В РЖД отреагировали на случай с выброшенным проводницей котом пассажира

В РЖД сообщили, что ведут поиски выброшенного из поезда в Кирове кота пассажира

Поиски выброшенного кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове продолжаются. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

«РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове. Кот ехал вместе с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе и оказался без присмотра. По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», — отреагировал на инцидент представитель компании.

В пресс-службе отметили, что волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота.

«Мы приносим извинения пассажиру за произошедшее. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное по кличке Твикс ищут по всему городу уже больше недели. К поискам подключили местных волонтеров. За нахождение питомца назначили вознаграждение — 30 тысяч рублей. Также хозяин кота обратился за помощью в транспортную полицию.

