Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности
Кота Твикса, которого российская проводница выбросила из вагона поезда, нашли мертвым. Об этом сообщила волонтер Ольга Кудряшова.
«Мне только что привезли мертвого кота. Не могу сейчас говорить», — рассказала она.
Позже хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил, что погибшим действительно оказался их кот — они опознали труп.
Хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто помогал в поиске, а также распространении информации. Твикс был опознан. Это наш кот
Кот Твикс неделю выживал на морозе
Известно, что к поискам кота подключились более пяти тысяч человек. В Telegram-канале, посвященном поискам питомца, состоит около девяти тысяч пользователей. Многие помогали информационно.
Труп кота в сугробе обнаружил прохожий. Он нашел замерзшее животное без признаков жизни у железнодорожного переезда. Рядом с Твиксом, рассказал мужчина, было много следов крупной собаки. Смерть Твикса наступила недавно, неделю он смог выживать на морозе один.
Хозяева Твикса будут добиваться наказания проводницы в суде
В беседе с «Лентой.ру» Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен наказать виновных.
[Ситуация] не утихнет. Я этого не допущу. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны
Еще до опознания трупа мужчина говорил о желании добиваться наказания. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — обещал он.
Ранее пострадавший уже писал заявление в полицию, однако в возбуждении дела по статье «Самоуправство» ему отказали из-за отсутствия состава преступления. Правоохранители пришли к выводу, что питомец был выпущен на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному. При этом за хозяином оставили право решать вопрос в гражданском суде.
В Госдуме заявили об уголовном наказании проводницы поезда
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов убежден, что проводнице грозит уголовное наказание.
По его словам, животное замерзло вследствие непрофессиональных действий работницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. По словам парламентария, ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.
Бурматов также указал, что проводница должна была изловить кота в вагоне, найти среди пассажиров хозяина и вернуть ему питомца.
На смерть кота отреагировали в РЖД
После того как стало известно о смерти Твикса, в РЖД заявили, что запретят сотрудникам высаживать животных из поезда. Компания принесла извинения владельцам кота Твикса. Отмечается, что теперь в случае обнаружения в поезде животного проводник должен будет передать его работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК»
При этом в РЖД отметили, что отсутствие «взаимной ответственности персонала и пассажира и стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию». «В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кота перевозили в переноске по всем правилам, но в какой-то момент он по недосмотру хозяина выбрался из нее и стал свободно гулять по вагону. После этого кот пропал. Позднее по записям камер наблюдения обнаружили, что одна из проводниц выкинула его из поезда.
Хозяин питомца обратился за помощью в транспортную полицию, Кировский линейный отдел МВД на транспорте провел проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводница выпустила животное на улицу, по ошибке приняв его за бродячее. Кроме того, она рассказала, что о коте, гуляющем по вагону, ей сообщили другие пассажиры. Женщина пыталась выяснить, есть ли в поезде владелец животного, но не нашла его и сделала вывод, что оно забрело в вагон случайно.