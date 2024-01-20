Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности

Кот Твикс неделю выживал на морозе после того, как его выбросили из поезда

Кота Твикса, которого российская проводница выбросила из вагона поезда, нашли мертвым. Об этом сообщила волонтер Ольга Кудряшова.

«Мне только что привезли мертвого кота. Не могу сейчас говорить», — рассказала она.

Позже хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил, что погибшим действительно оказался их кот — они опознали труп.

Хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто помогал в поиске, а также распространении информации. Твикс был опознан. Это наш кот Эдгар Гайфуллин хозяин кота Твикса

Кот Твикс неделю выживал на морозе

Известно, что к поискам кота подключились более пяти тысяч человек. В Telegram-канале, посвященном поискам питомца, состоит около девяти тысяч пользователей. Многие помогали информационно.

Труп кота в сугробе обнаружил прохожий. Он нашел замерзшее животное без признаков жизни у железнодорожного переезда. Рядом с Твиксом, рассказал мужчина, было много следов крупной собаки. Смерть Твикса наступила недавно, неделю он смог выживать на морозе один.

Хозяева Твикса будут добиваться наказания проводницы в суде

В беседе с «Лентой.ру» Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен наказать виновных.

[Ситуация] не утихнет. Я этого не допущу. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны Эдгар Гайфуллин хозяин кота Твикса

Еще до опознания трупа мужчина говорил о желании добиваться наказания. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — обещал он.

Ранее пострадавший уже писал заявление в полицию, однако в возбуждении дела по статье «Самоуправство» ему отказали из-за отсутствия состава преступления. Правоохранители пришли к выводу, что питомец был выпущен на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному. При этом за хозяином оставили право решать вопрос в гражданском суде.

В Госдуме заявили об уголовном наказании проводницы поезда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов убежден, что проводнице грозит уголовное наказание.

По его словам, животное замерзло вследствие непрофессиональных действий работницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. По словам парламентария, ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Бурматов также указал, что проводница должна была изловить кота в вагоне, найти среди пассажиров хозяина и вернуть ему питомца.

На смерть кота отреагировали в РЖД

После того как стало известно о смерти Твикса, в РЖД заявили, что запретят сотрудникам высаживать животных из поезда. Компания принесла извинения владельцам кота Твикса. Отмечается, что теперь в случае обнаружения в поезде животного проводник должен будет передать его работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК» Пресс-служба РЖД

При этом в РЖД отметили, что отсутствие «взаимной ответственности персонала и пассажира и стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию». «В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кота перевозили в переноске по всем правилам, но в какой-то момент он по недосмотру хозяина выбрался из нее и стал свободно гулять по вагону. После этого кот пропал. Позднее по записям камер наблюдения обнаружили, что одна из проводниц выкинула его из поезда.

Хозяин питомца обратился за помощью в транспортную полицию, Кировский линейный отдел МВД на транспорте провел проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводница выпустила животное на улицу, по ошибке приняв его за бродячее. Кроме того, она рассказала, что о коте, гуляющем по вагону, ей сообщили другие пассажиры. Женщина пыталась выяснить, есть ли в поезде владелец животного, но не нашла его и сделала вывод, что оно забрело в вагон случайно.