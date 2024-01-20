Выброшенный проводницей кот Твикс неделю выживал на морозе

Кот Твикс неделю один выживал на морозе после того, как его выбросили из поезда

Кот Твикс, которого выбросила из поезда проводница, смог неделю выживать один на морозе и замерз недавно. Об этом сообщает Baza со ссылкой на обнаружившего тело кота мужчину в Telegram.

Мужчина нашел замерзшее животное без признаков жизни у железнодорожного переезда. Рядом с Твиксом, рассказал он, было много следов крупной собаки.

Волонтеры сфотографировали животное и отправили фотографии хозяевам для опознания.

19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.