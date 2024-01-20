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12:31, 20 января 2024Из жизни

Выброшенный проводницей кот Твикс неделю выживал на морозе

Кот Твикс неделю один выживал на морозе после того, как его выбросили из поезда

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

Кот Твикс, которого выбросила из поезда проводница, смог неделю выживать один на морозе и замерз недавно. Об этом сообщает Baza со ссылкой на обнаружившего тело кота мужчину в Telegram.

Мужчина нашел замерзшее животное без признаков жизни у железнодорожного переезда. Рядом с Твиксом, рассказал он, было много следов крупной собаки.

Волонтеры сфотографировали животное и отправили фотографии хозяевам для опознания.

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19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

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      Александра Лисица
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