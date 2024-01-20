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13:32, 20 января 2024Из жизни

Хозяин найденного замерзшим кота Твикса пообещал наказать виновных

Хозяин найденного замерзшим кота Эдгар Гайфуллин намерен наказать виновных

Кадр: ГТРК "Вятка" / YouTube

Хозяин найденного замерзшим кота Твикса, которого ранее проводница выбросила из поезда на остановке в Кирове, Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен наказать виновных. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«[Ситуация] не утихнет. Я этого не допущу. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны», — сообщил Эдгар Гайфуллин.

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки.

Ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное по кличке Твикс искали по всему городу больше недели.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

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      Алена Шевченко
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