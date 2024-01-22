Госдума обсудит правила перевозки питомцев после случая с котом Твиксом

Госдума проведет круглый стол о перевозке питомцев после случая с котом Твиксом

В Госдуме обсудят, как предотвратить повторение случая с котом Твиксом, которого высадили из поезда на мороз. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, во вторник, 23 января, в Госдуме пройдет круглый стол «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом». Его проведет комитет по экологии. Ожидается, что на круглом столе затронут не только поезда, но и другие виды общественного транспорта, используемые для перевозки питомцев.

История, которая произошла с котом по имени Твикс, вызывает глубокое сочувствие. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем

Дмитрий Кобылкин глава комитета Госдумы по экологии

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.