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18:19, 22 января 2024Из жизни

Госдума обсудит правила перевозки питомцев после случая с котом Твиксом

Госдума проведет круглый стол о перевозке питомцев после случая с котом Твиксом

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

В Госдуме обсудят, как предотвратить повторение случая с котом Твиксом, которого высадили из поезда на мороз. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, во вторник, 23 января, в Госдуме пройдет круглый стол «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом». Его проведет комитет по экологии. Ожидается, что на круглом столе затронут не только поезда, но и другие виды общественного транспорта, используемые для перевозки питомцев.

История, которая произошла с котом по имени Твикс, вызывает глубокое сочувствие. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем

Дмитрий Кобылкинглава комитета Госдумы по экологии
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Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.

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      Олег Парамонов
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