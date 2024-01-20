Хозяева опознали замерзшего кота Твикса и решили обратиться в суд

Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса заявил о готовности обратиться в суд

Хозяин кота Твикса, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, заявил о готовности обратиться в суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца животного Эдгара Гайфуллина.

По словам Гайфуллина, волонтеры в Кирове нашли замерзшего кота, похожего на его питомца. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — пообещал он.

Позже в Telegram-чате, посвященном поискам выброшенного из поезда животного, Гайфуллин подтвердил гибель животного. «Твикс был опознан, это наш кот», — написал он.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Предположительно, он выживал на морозе в течение недели.

