Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:17, 20 января 2024Из жизни

Хозяева опознали замерзшего кота Твикса и решили обратиться в суд

Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса заявил о готовности обратиться в суд

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

Хозяин кота Твикса, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, заявил о готовности обратиться в суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца животного Эдгара Гайфуллина.

По словам Гайфуллина, волонтеры в Кирове нашли замерзшего кота, похожего на его питомца. «Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — пообещал он.

Позже в Telegram-чате, посвященном поискам выброшенного из поезда животного, Гайфуллин подтвердил гибель животного. «Твикс был опознан, это наш кот», — написал он.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Предположительно, он выживал на морозе в течение недели.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Россиян предупредили о маленьких скидках на «вторичку»

      Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатиями на Australian Open

      В Крыму призвали Запад не переступать грань в поддержке Киева

      Хозяин найденного замерзшим кота Твикса пообещал наказать виновных

      Иран вывел на орбиту спутник Soraya

      Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

      Иранский военный погиб после удара Израиля по Сирии

      Хозяева опознали замерзшего кота Твикса и решили обратиться в суд

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше