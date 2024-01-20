Выбросившую кота Твикса проводницу потребовали уволить при помощи петиции

Петиция об увольнении выбросившей кота Твикса проводницы собрала 50 тыс подписей

Петицию с требованием об увольнении проводницы, которая выбросила из поезда кота Твикса, подписали более 50 тысяч человек. Об этом сообщает Baza.

Женщину требуют уволить за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животными. По словам составителей, проводница выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не смог бы оказать помощь.

Кроме петиции об увольнении появилось и обращение с требованием возбудить в отношении женщины уголовное дело.

Ранее хозяин кота Твикса заявил о готовности обратиться в суд.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.