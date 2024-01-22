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15:41, 22 января 2024Из жизни

Коллега прокомментировала действия выбросившей кота Твикса проводницы

Коллега выбросившей кота Твикса на мороз проводницы не одобрила ее действия

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Коллега не одобрила действия проводницы поезда, которая выбросила на мороз кота Твикса. Об этом сообщает KP.RU.

По словам другой проводницы, с которой побеседовало издание, до выяснения обстоятельств кота можно было оставить в купе для отдыха. Кроме того, она считает, что следовало проверить наличие животных через систему идентификации и обслуживания пассажиров или лично опросить всех, кто ехал в поезде.

Мы должны знать, кто едет у нас в вагоне. А пассажиров с животными запомнить легче всего. Даже если проводник пропустил мимо ушей информацию о пассажире с мелким животным, то он обязан проверить наличие такового через систему идентификации и обслуживания пассажиров (СИОП). Для этого у нас есть телефон со специальным приложением с личными данными людей в вагоне. Допустим, что система дала сбой. Тогда надо опросить всех без исключения пассажиров и напарницу, не видели ли они хозяина животного. Если и тут ничего не получилось бы, то следовало бы обратиться к начальнику поезда за дальнейшими инструкциями. Может, кот вообще из другого вагона. Тогда с помощью начальника опросили бы все вагоны

проводница поезда
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Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Хозяин кота заявил о готовности обратиться в суд.

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      Олег Парамонов
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