«Выброшенный на мороз» из электрички той-терьер Арчи воссоединился с хозяином

Высаженного из электрички пса Арчи нашли живым в Серпухове и передали хозяину

Полицейские нашли «выброшенного на мороз» той-терьера Арчи в городе Серпухове и передали его хозяину. Видео встречи в Telegram опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хозяин по имени Сергей искал пса почти десять дней по всему Подмосковью, ему помогали волонтеры. По словам Волк, прорыв в поисках произошел благодаря обращению к сотрудникам полиции. Правоохранители установили, что той-терьера видели живым на станциях Чехов и Серпухов.

Выяснилось, что со станции в Серпухове Арчи пса забрали неравнодушные люди и приютили в своем доме в деревне Сандарово городского округа Чехов. Они отдали Арчи полицейским и он наконец воссоединился с хозяином. Трогательная встреча попала на видео. «Прости меня, малыш», — сказал Сергей питомцу, взяв его на руки. Мужчина также поименно поблагодарил сотрудников полиции, которые ему помогли.

Арчи потерялся 16 января. Сергей ехал вместе с питомцем на электричке в сторону города Чехов. Однако по пути мужчина начал конфликтовать с другим пассажиром из-за того, что был пьян. В результате он вышел на станции Красный строитель, а Арчи остался в вагоне. Считалось, что впоследствии беспризорного пса заметили охранники, совершавшие обход вагонов. Они якобы сфотографировали Арчи, а затем высадили на станции в городе Чехов. Позже транспортная компания опровергла эту информацию, сообщив, что Арчи сам выбежал из электрички.

Ранее сообщалось, что в отходах на заводе по переработке мусора в Санкт-Петербурге нашли живого йоркширского терьера. Собака почти не пострадала, несмотря на шесть этапов прессовки отходов. Ее приютили сотрудники завода.

