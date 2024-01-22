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18:59, 22 января 2024Из жизни

На заводе по переработке мусора в отходах нашли живого йоркширского терьера

В Санкт-Петербурге на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера

Фото: Fernanda Nuso / Unsplash

Йоркширского терьера нашли в отходах на заводе по переработке мусора в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"».

По словам сотрудников завода в Обухово, пес как-то оказался в спрессованном мусоре — его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза с задней загрузкой. Водитель, который загружал отходы в измельчитель, увидел в куче отходов движение. В итоге он нашел в мусоре собаку. Мусоровоз прессует отходы в шесть раз, поэтому тот факт, что пес был живым и ничего не сломал, почти равносилен чуду, отметили в пресс-службе.

При осмотре выяснилось, что пес уже немолодой, но ухоженный и воспитанный. Заводчане предполагают, что в контейнере собака оказалась случайно. «Мы назвали песика Счастливчиком, одели в теплый свитер, кормим и заботимся. Сейчас повезем его в ветеринарную клинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья», — написали сотрудники пресс-службы мусороперерабатывающего завода.

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При этом появилось уже много желающих приютить Счастливчика, если хозяин не найдется. В их числе работники городских телеканалов и сотрудники «Спецтранса».

Ранее сообщалось, что той-терьера по имени Арчи выбросили из вагона электрички на мороз в Подмосковье. Его хозяин вступил в конфликт с другим пассажиром и попал под арест, а собака осталась в поезде. В итоге мужчина был вынужден искать Арчи по всем станциям почти неделю.

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      Антонина Черташ
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