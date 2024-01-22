Еще одно домашнее животное выбросили из вагона на мороз в России

В Подмосковье потерялся той-терьер, которого высадили из вагона

Домашнее животное выбросили из вагона электрички на мороз в Подмосковье, в результате чего оно потерялось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 16 января с толстеньким, как говорится в объявлении о пропаже, той-терьером по кличке Арчи. Его хозяин вступил в конфликт с другим пассажиром, когда вез собаку на электричке. В результате мужчину высадили, а Арчи остался в вагоне.

Позже беспризорного пса заметили охранники, совершавшие обход вагонов. Они сфотографировали Арчи, а затем высадили его на одной из станций в городе Чехов в Подмосковье. После этого той-терьер пропал.

Владелец сразу начал искать питомца. В течение шести дней он катался по всем станциям, однако так и не смог найти собаку. 22 января с ним связался неизвестный человек и сообщил, что Арчи находится у него. Владелец тут же отправился за собакой. В настоящее время неизвестно, воссоединился ли он с питомцем.

Несколькими днями ранее проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Кот по кличке Твикс неделю выживал на морозе.