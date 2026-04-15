Россиянка рухнула с четвертого этажа на крышу машины в Таиланде

Россиянку обнаружили на крыше машины в Таиланде — она упала с балкона четвертого этажа жилого комплекса. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло в Паттайе 14 апреля. Очевидцы рассказали полиции, что женщина рухнула с большой высоты на улице Сой, 16, в Наклуэа. При падении она травмировала спину и пробила люк черного микроавтобуса Toyota Alphard. Женщину госпитализировали.

В больнице выяснилось, что пострадавшей оказалась 52-летняя гражданка России. На данный момент следователи выясняют, было ли происшествие преступлением или несчастным случаем. О ее состоянии ничего неизвестно.

