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18:04, 21 июня 2024Экономика

В ЦБ раскрыли последствия изменения правил продажи валютной выручки

Банк России: смягчение правил продажи валютной выручки упростит работу бизнеса

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Банк России прокомментировал решение кабмина о смягчении предписаний по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Изменение правил упростит для бизнеса проведение платежей, заявили в пресс-службе регулятора, которую цитирует ТАСС.

В пятницу правительство РФ снизило требование, касающееся зачисления экспортерами валютной выручки на счета в РФ с 80 до 60 процентов (с последующей продажей 90 процентов от этого объема на внутреннем рынке), объяснив предпринятые шаги «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».

На них решились спустя примерно два месяца после продления срока действия требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки, а также через неделю после объявления западных санкций против Мосбиржи, за которыми последовала отмена торгов долларами и евро на площадке.

Вскоре после введения санкций в ЦБ заявили, что новые ограничения «лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта». Тем не менее курс рубля в последующие дни существенно вырос, что вызвало у аналитиков предположения о том, что дальнейшее «не вполне оправданное» укрепление нацвалюты может потребовать вмешательства властей и Банка России. Сегодняшнее решение эксперты связывают как раз со стремлением ослабить давление на валютный курс.

В ЦБ в свою очередь снова отметили, что «устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта» и указали на упрощение работы для бизнеса.

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      Дмитрий Воронин
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