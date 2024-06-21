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17:28, 21 июня 2024Экономика

Зависшие из-за санкций против Мосбиржи доллары и евро переведут в рубли

«Дочка» Мосбиржи конвертирует в рубли доллары и евро клиентов по курсу 13 июня

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Дочерний для Мосбиржи Национальный клиринговый центр (НКЦ) решил конвертировать клиентские валютные остатки в рубли, сообщается на сайте торговой площадки.

Исполнить обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов и евро там решили посредством перевода зависших средств в российскую валюту по курсу, установленному накануне введения санкций против Мосбиржи. Осуществить соответствующую процедуру там намерены до 28 июня.

Торги долларами, евро, гонконгскими долларами и инструментами, которые используют эти валюты, биржа прекратила с 13 июня. К тому моменту крупные российские брокеры временно приостановили вывод валюты. В Мосбирже тогда заявили, что в случае, если валюта учитывается на счете в НКЦ как обеспечение брокера, в его отношении будут применяться меры по урегулированию последствий введенных ограничений.

По данным некоторых брокеров, связанные с ограничениями сложности затронули и вывод юаней с Мосбиржи. Представитель Центробанка на фоне прекращения торгов западными валютами пообещал, что курс рубля останется единым и рыночным. Также он отметил, что траекторию для других валютных пар будет задавать юань, на который в мае приходилось 54 процента биржевой торговли.

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      Дмитрий Воронин
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