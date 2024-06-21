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14:08, 21 июня 2024Экономика

В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

РБК: брокер «Синара» сообщил о сложностях с выводом юаней с Мосбиржи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Брокер «Синара» сообщил о введении ряда валютных ограничений для клиентов, связанных со сложностями, которые начали возникать при выводе юаней с Мосбиржи. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

Telegram-канал MarketOverview опубликовал скриншот письма о нововведениях, а представитель «Синары» подтвердил его подлинность. В нем компания связывает проблемы с санкциями США, наложенными на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

С 20 июня брокер не принимает поручения на вывод юаней и закрыл возможность для пополнения юанями счета через «Синара Инвестиции». Также вводится временный аппрет на прием заявок на покупку и продажу по валютной паре CNYRUB_TOD (с расчетами сегодня), хотя заявки по CNYRUB_TOM (с заявками завтра) принимаются в прежнем режиме.

В компании указали, что ищут возможность быстрого и бесперебойного вывода средств с биржи на корреспондентские счета в китайских банках и ближайшее время надеются на отмену ограничений.

В пресс-службе «БКС Мир инвестиций» утверждают, что пока не сталкивались с проблемами, но не исключают повышения ставок риска по юаню. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев предположил, что у брокеров, которые думают об ограничениях, не хватает юаней, а распространять ситуацию на весь рынок нельзя.

Торги долларами, евро, гонконгскими долларами и инструментами, которые используют эти валюты, прекращены с 13 июня. Торги юанями проводятся в обычном режиме, однако, как утверждает инвестбанкир Евгений Коган, часть участников рынка ожидают проблемы и с ними.

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      Платон Щукин
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