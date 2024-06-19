Резкое укрепление рубля объяснили

Профессор ВШЭ Коган объяснил укрепление рубля к юаню проблемами с импортом

Текущее резкое укрепление рубля к юаню, начавшееся сразу после введения санкций США в отношении Мосбиржи и остановки торгов долларами на площадке, связано с рядом причин. Об этом в своем Telegram-канале рассказал инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Первой из них он назвал опасения по поводу того, что торги юанем на Мосбирже также вскоре остановятся. Несмотря на то что подтверждений такой угрозе нет, самые осторожные участники торгов уже могли начать подготовку.

Второй причиной стало будущее увеличение проблем с оплатой импорта, ведь под новые ограничения, помимо российских институтов, попали десятки китайских компаний, в том числе финансовых, которые были связаны с Россией. Из-за этого китайцы перестраховываются и обрывают контакты с любыми российскими импортерами.

Также санкции введены и в отношении дочерних компаний российских банков, через которые шли расчеты по импорту и экспорту, так что компаниям придется искать новые каналы, что займет неопределенное количество времени. По мнению Когана, вслед за ростом рубля уже в ближайшем будущем можно ожидать обвала поставок из Китая.

Соответственно, интерес к юаню сокращается по объективным причинам, а вот валютная выручка от экспортеров поступает в прежних объемах, потому что цены на нефть и объемы поставок стабилизировались.

Эксперт предположил, что для борьбы с этой тенденцией (резкий рост курса рубля невыгоден бюджету и компаниям) с экспортеров могут временно снять обязательства по продаже валютной выручки, введенные прошлой осенью, а Центробанк может взять паузу в покупке валюты в рамках отложенных операций.

По состоянию на среду, 19 июня, курс юаня опускался до 10,84 рубля, что стало минимумом с мая прошлого года. С момента введения санкций против Мосбиржи он потерял уже около 1,5 рубля.