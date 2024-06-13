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14:35, 13 июня 2024Экономика

Мосбиржа назвала условие для вывода валюты с брокерского счета

В Мосбирже посоветовали узнавать о возможности вывода валюты к своему брокеру

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиент должен обратиться к своему брокеру для получения дальнейших разъяснений по возможности ее вывода. Об этом со ссылкой на совет представителя Мосбиржи пишут «Ведомости».

Он пояснил, что в ряде случаев валюта на брокерском счете может не находиться на счетах Национального клирингового центра (НКЦ), в отношении которого накануне, 12 июня, Минфин США ввел санкции.

Если же валюта учитывается на счете в НКЦ как обеспечение брокера, то в его отношении будут применяться меры по урегулированию последствий введенных ограничений.

Ранее сразу несколько брокеров временно приостановили вывод валюты. После брокера Райффайзенбанка о невозможности вывода долларов США и Гонконга, а также евро сообщили БКС, «Финам» и Газпромбанк.

В поддержке брокера «Т-инвестиции» объяснили, что продажа долларов недоступна в связи с приостановкой биржевых торгов этой валютой, однако вывести средства на свой долларовый счет по-прежнему можно.

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      Платон Щукин
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