Брокеры начали ограничивать операции с валютой на фоне санкций против Мосбиржи

Ведомости: брокеры в России ограничили вывод и продажу иностранной валюты

Брокеры в России начали ограничивать операции с иностранной валютой на фоне санкций против Мосбиржи. Об ограничениях на внесение, вывод и продажу долларов и евро сообщает газета «Ведомости».

Минфин США ввел блокирующие санкции против Московской Биржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) 12 июня. Вскоре после этого торговая площадка объявила о приостановке торгов американской и европейской валютой, а позже — и гонконгским долларом, привязанным к доллару США.

Брокеры начали приостанавливать ввод/вывод валюты с вечера 12 июня. Первым на этот шаг пошел брокер Райффайзенбанка, после чего о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро сообщили в БКС и «Финам» — представители последнего заявили, что мера необходима для получения всех необходимых данных от Мосбиржи, а также для проведения внутренних расчетов. В поддержке брокера «Т-инвестиции» объяснили, что продажа долларов недоступна в связи с приостановкой биржевых торгов американской валютой.

Представители Мосбиржи отметили, что клиент должен обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию счетов с иностранной валютой. По ранее заключенным сделкам расчеты будут проведены в соответствии с правилами клиринга, добавил он.

В Центробанке объяснили, что из-за новых рестрикций обмен долларов и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — заверили представители регулятора. Вопрос с определением официальных курсов доллара и евро к рублю будет решен за счет использования «банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов».