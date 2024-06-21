Предсказано будущее рубля после новых мер вокруг валютной выручки в России

Экономист Кульбака предрек укрепление доллара после решения по валютной выручке

Решение правительства смягчить требования к экспортерам принято, чтобы немного ослабить курс рубля, который очень сильно укрепился в последнее время. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Укрепление доллара он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее на фоне резкого роста курса рубля, начавшегося после ужесточения санкций США, правительство России снизило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80 до 60 процентов.

Иными словами, чтобы ослабить курс рубля, принято решение уменьшить количество поступающей в страну валюты, пояснил экономист. «То есть задача, получается, заключается в том, чтобы экспортеры, получающие валюту, не стремились ее немедленно везти в Россию, тем самым, чтобы меньше было давление на валютный курс», — добавил он.

Дешевый рубль прежде всего выгоден экспортерам и правительству, так как тогда проще наполнять бюджет, объяснил Кульбака. Для импортеров же и простых граждан это невыгодно. «При прочих равных условиях самым выгодным будет сохранение стабильности валютного курса. Когда курс начал меняться очень сильно, это оказалось плохо, наверное, для большинства игроков, и сейчас похоже, что власти хотят немного успокоить ситуацию», — поделился эксперт.

Спрогнозировать, на сколько может укрепиться доллар в связи со смягчением требований к экспортерам, крайне сложно, так как на курс одновременно влияет сразу много факторов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган предположил, что власти примут меры против быстрого роста курса рубля, который угрожает бюджету и невыгоден компаниям. В качестве одной из них он называл снижение продаж валютной выручки.

Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и большого количества финансовых организаций в разных странах, которые обслуживали российские внешнеторговые операции, 12 июня.

