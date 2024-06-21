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10:30, 21 июня 2024Экономика

В России начали бороться с укреплением рубля

Правительство России снизило порог обязательной продажи валютной выручки до 60 %

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На фоне резкого укрепления рубля, начавшегося после ужесточения санкций США, правительство России снизило требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80 до 60 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Публикацию документа обещают позднее. В правительстве объясняют решение «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».

Правило введено указом президента страны Владимира Путина в октябре прошлого года. Оно должно было действовать полгода, но позднее меру продлили до 30 апреля 2025 года. Требование касается компаний топливно-энергетического комплекса, отраслей черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Ранее инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган предположил, что власти примут меры против быстрого роста курса рубля, который угрожает бюджету и невыгоден компаниям. В качестве одной из них он называл снижение продаж валютной выручки.

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Минфин США 12 июня ввел санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и большого количества финансовых организаций в разных странах, которые обслуживали российские внешнеторговые операции. Помимо остановки торгов долларами и евро на Мосбирже, новые ограничения ударили по импорту, в том числе из дружественных стран, что снизило спрос на валюту.

При этом поступление валюты в страну продолжилось в прежнем объеме в связи с тем, что на стоимость экспорта ограничительные меры не повлияли. В результате спрос на валюту оказался ниже предложения, а поиск способов ее покупки в новых условиях усугубил ситуацию.

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      Платон Щукин
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