Дуа Липа на девичнике примерила прозрачные наряды и украшения на 22 миллиона рублей

Певица Дуа Липа на девичнике примерила откровенные образы с роскошными украшениями. На кадры, размещенные в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Page Six.

Так, на размещенных кадрах звезда была запечатлена в белом комплекте, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и мини-юбки. По предположениям журналистов, знаменитость с чемоданом свадебных нарядов проводила время на Ибице в компании близких подруг.

Еще одним образом стало черное прозрачное мини-платье GCDS с декольте до пупка, сапоги на шнуровке Christian Louboutin и колье Bulgari Serpenti Viper стоимостью 71 тысяча долларов (5,3 миллиона рублей). Наряды Липы также дополняли три кольца Bulgari Serpenti стоимостью 20,7 тысячи долларов за каждое (1,5 миллиона рублей) и браслет за 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей). Общая цена всех драгоценностей на девичнике составила 22 миллиона рублей.

Известно, что у знаменитости грядет свадьба с актером Каллумом Тернером в итальянском городе Палермо в сентябре. На мероприятие, которое назвали «свадьбой года», прибудет множество частных самолетов.

В декабре 2025 года Дуа Липа повторила с возлюбленным интимный момент Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на яхте. Тогда пара отдыхала в Мексике.