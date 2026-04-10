17:43, 10 апреля 2026Россия

Медведев стал главным редактором новых учебников для российских школьников

Елена Торубарова
Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для учеников 9-11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — пояснила чиновница роль Медведева в создании учебников для российских школьников.

В секретариате зампреда Совбеза уточнили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

В министерстве уточнили, что над пособиями также работали профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Ранее стало известно, что в России появится «углубленная» версия единого учебника истории, подготовка которого займет два-три года.

