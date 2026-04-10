Медведев стал главным редактором новых учебников для российских школьников

Зампред СБ Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для учеников 9-11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — пояснила чиновница роль Медведева в создании учебников для российских школьников.

В секретариате зампреда Совбеза уточнили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

В министерстве уточнили, что над пособиями также работали профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Ранее стало известно, что в России появится «углубленная» версия единого учебника истории, подготовка которого займет два-три года.