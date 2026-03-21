В России создадут «углубленную» версию единого учебника истории

Кононов: В России появится углубленная версия единого учебника истории

В России появится «углубленная» версия единого учебника истории, заявил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов, об этом пишет «Коммерсант».

По его словам, авторы считают, что для тех, кто хотел бы в старших классах изучать историю на углубленном уровне, необходима более фундаментальная линейка учебников.

«Тем, кто хочет связать свою жизнь с гуманитарным образованием, историей, необходимо дать возможность углубленно изучать предмет», — указал он.

По его словам, подготовка такого учебника займет два-три года.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в российских школах ввели единый учебник по истории для 5-9-х классов.