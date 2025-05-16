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20:31, 16 мая 2025Россия

Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

Ректор МГИМО Торкунов: Единый учебник по истории введут в школах с 1 сентября
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года 2025/2026 — с 1 сентября. Об этом в ходе подкаста Центра знаний «Машук» сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, передает РИА Новости.

Он отметил, что новый учебник позволит учащимся российских школ лучше понимать исторический процесс, так как в нем «представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события».

В 2023 году новые учебники всеобщей истории и истории РФ для 10-х и 11-х классов поступили в российские школы перед началом учебного года. Тогда важность изучения школьниками программы по новому изданию объяснял лично президент страны Владимир Путин.

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