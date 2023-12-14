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15:15, 14 декабря 2023Россия

Путин ответил на вопрос о новом учебнике истории

Путин о новом учебнике истории: нужна государственная версия истории России
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость преподавания истории по новому учебнику. Об этом он заявил на прямой линии во время общения с журналистами. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Новые учебники всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов стали поступать в российские школы перед началом учебного года.

По словам Путина, раньше школьники изучали историю по 65 различным учебникам. При этом не во всех из них исторические события были освещены объективно, отметил он. «Во многих учебниках, там все что угодно было. В том числе активно описывалось значение второго фронта. Только не было ничего сказано или почти ничего не говорилась о значении битвы под Сталинградом. Ну это разве нормально?» — пояснил Путин.

Государству нужна фундаментальная государственная версия исторических событий, которая должна быть доведена до всех тех, кто читает этот учебник, заключил глава государства.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил об окончании внесения правок в новый учебник истории. Он рассказал, что «история — живое дело» и добавил, что правки будут вносить и в последующие издания учебника.

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      Алан Босиков
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