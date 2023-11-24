Автор нового учебника истории сообщил о завершении внесения правок по депортации

Автор нового учебника истории Торкунов: редактирование второго издания завершено

Процесс внесения правок в новый учебник истории завершен. Об этом сообщил ТАСС один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Новые учебники всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов стали поступать в российские школы перед началом учебного года.

По словам Торкунова, внесенные в учебник изменения «в основном не принципиальные». Среди существенных изменений во втором издании он назвал правку относительно депортации народов СССР, которую ректор МГИМО назвал «очень деликатным вопросом».

Торкунов отметил, что правки будут вносить и в последующие издания учебника. «Новые факты появляются, история — живое дело, всегда есть возможности для улучшения», — пояснил он.

В октябре Минпросвещения сообщило о согласовании правок в раздел нового учебника о репрессиях. Этому предшествовала волна возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов.

