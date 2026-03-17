Дочь убитой футболистом Секачом москвички удерживали сутки и подвергли насилию

Несовершеннолетняя дочь московской предпринимательницы, с которой расправился молодой футболист Даниил Секач, подверглась издевательствам и сексуальному насилию. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера, совершенных организованной группой в отношении 16-летней девушки.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку дверь открыла дочь хозяйки жилища, которая также выполняла указания аферистов. Она воспринимала Секача как некоего стажера силового ведомства. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила. После этого нападавший вскрыл сейф, похитил более одного миллиона рублей и ценности. Он выбросил все в окно по указанию звонившего. Украденное подобрал подосланный мошенниками курьер.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Секач сутки провел на месте преступления

После расправы над предпринимательницей футболист еще сутки удерживал в квартире дочь жертвы. Все это время он был на связи с мошенниками, которые заставили несовершеннолетнюю совершить над собой действия сексуального характера в присутствии молодого человека.

Ранее суд арестовал Секача до 15 мая. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшего»).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Раскрыты подробности о сообщнице Секача

По делу о расправе над предпринимательницей задержали 22-летнюю Софью Никольскую. Уточнялось, что она приобрела болгарку для вскрытия сейфа и принесла ее на место преступления. Позже девушка подобрала ценности, выброшенные спортсменом в окно.

По данным источников, сообщница Секача выросла в обеспеченной семье в Швейцарии, окончила там гимназию. Она живет в Москве, преподавала английский и немецкий языки, планировала стать ювелиром. По некоторым данным, она работала кладовщиком в коммерческой фирме.

К уголовной ответственности фигурантка ранее не привлекалась. Девушку задержали в ее день рождения. Ей будет предъявлено обвинение по статье о разбое.