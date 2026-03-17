11:24, 17 марта 2026

Появились подробности о сообщнице расправившегося с москвичкой футболиста

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Даниил Секач

Даниил Секач. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сообщница 20-летнего футболиста Даниила Секача, признавшегося в расправе над предпринимательницей в Москве, оказалась девушкой из обеспеченной семьи. Об этом сообщает издание Baza.

По данным канала, ей 22 года. Она выросла в Швейцарии, где закончила гимназию и после этого вернулась в Россию. В Москве она преподавала английский и немецкий языки и планировала стать ювелиром. Она показывала примеры своих работ, но у нее не получалось трудоустроиться.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мать девушки работает логопедом в детском центре. На днях она позвонила начальнице и сказала, что в ее семье случилось что-то плохое, и из-за этого она не может выйти на работу.

На допросе девушки правоохранители выяснили, что деньги и драгоценности пострадавшей она успела передать другому курьеру. Его тоже разыскивают.

В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что задержанная — 22 летняя Софья Никольская. Она приобрела болгарку для вскрытия сейфа и принесла ее в квартиру, где футболист учинил расправу. После этого девушка подобрала ювелирные изделия и другие ценности, которые спортсмен выбросил ей в окно.

