Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 17 марта 2026

Стало известно об издевательствах над девушкой после расправы с ее матерью в Москве

Дочь убитой футболистом Секачом москвички подверглась сексуальному насилию
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Несовершеннолетняя дочь московской предпринимательницы, с которой расправился футболист Даниил Секач, подверглась издевательствам и сексуальному насилию с подачи телефонных мошенников. Об этом пишет Baza.

По данным издания, после расправы молодой спортсмен еще сутки удерживал в квартире 17-летнюю дочь своей жертвы. Все это время он был на связи с мошенниками, которые заставили девушку совершить над собой действия сексуального характера в присутствии Секача.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера, совершенных организованной группой в отношении несовершеннолетней.

Ранее стало известно о задержании 22‑летней пособницы преступления, которой Секач выбросил в окно похищенные из сейфа предпринимательницы деньги и ценности.

По данным правоохранителей, вечером 13 марта по указу мошенников Секач пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре. Он позвонил в домофон и сказал кодовое слово — ему открыла дочь хозяйки квартиры. Она также выполняла указания телефонных аферистов и воспринимала молодого человека как некоего стажера силового ведомства. По указу злоумышленников она отвлекала мать, пока в это время фигурант начал вскрывать сейф.

20-летний футболист на время расследования арестован и помещен в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok