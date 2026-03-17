Стало известно об издевательствах над девушкой после расправы с ее матерью в Москве

Дочь убитой футболистом Секачом москвички подверглась сексуальному насилию

Несовершеннолетняя дочь московской предпринимательницы, с которой расправился футболист Даниил Секач, подверглась издевательствам и сексуальному насилию с подачи телефонных мошенников. Об этом пишет Baza.

По данным издания, после расправы молодой спортсмен еще сутки удерживал в квартире 17-летнюю дочь своей жертвы. Все это время он был на связи с мошенниками, которые заставили девушку совершить над собой действия сексуального характера в присутствии Секача.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера, совершенных организованной группой в отношении несовершеннолетней.

Ранее стало известно о задержании 22‑летней пособницы преступления, которой Секач выбросил в окно похищенные из сейфа предпринимательницы деньги и ценности.

По данным правоохранителей, вечером 13 марта по указу мошенников Секач пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре. Он позвонил в домофон и сказал кодовое слово — ему открыла дочь хозяйки квартиры. Она также выполняла указания телефонных аферистов и воспринимала молодого человека как некоего стажера силового ведомства. По указу злоумышленников она отвлекала мать, пока в это время фигурант начал вскрывать сейф.

20-летний футболист на время расследования арестован и помещен в СИЗО.