Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:20, 15 мая 2026Россия

Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

Пушилин сообщил, что ВС России продвигаются в районе села Гришино
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в районе села Гришино к западу от Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с ТАСС.

«В районе Гришино мы видим улучшение [позиций], продвижение наших подразделений», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что продвижение не очень быстрое, так как на это есть объективные причины — у ВСУ было время, чтобы закрепиться на позициях. Тем не менее, подчеркнул чиновник, продвижение «абсолютно очевидно».

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

    Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

    В МИД России заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Самая красивая женщина в мире обнажила грудь в фотосессии для модного бренда

    В МИД рассказали о разрушении регионального сотрудничества с Западом

    Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

    Папа Римский предупредил об «отравлении будущего»

    Ермак не смог выйти из СИЗО под залог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok