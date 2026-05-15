Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

Пушилин сообщил, что ВС России продвигаются в районе села Гришино

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в районе села Гришино к западу от Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с ТАСС.

«В районе Гришино мы видим улучшение [позиций], продвижение наших подразделений», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что продвижение не очень быстрое, так как на это есть объективные причины — у ВСУ было время, чтобы закрепиться на позициях. Тем не менее, подчеркнул чиновник, продвижение «абсолютно очевидно».

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.