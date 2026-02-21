В России назвали условие проведения выборов на Украине

Степашнин: Выборы главы Украины могут пройти после подписания мирного договора

Президентские выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор. Об этом сообщил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

По его словам, в настоящее время выборы для Владимира Зеленского будут «политической, и не только» смертью.

Ранее издание Insider UA со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщило, что президентские выборы могут состояться осенью этого года, а парламентские — весной 2027-го.

В свою очередь, сам Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться в случае прекращения огня на два месяца. Так он ответил на предложение президента США Дональда Трампа организовать голосование.