00:40, 21 февраля 2026Бывший СССР

Украинские политики узнали о плане выборов в условиях военного положения

Insider: Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские депутаты начали готовиться в выборам. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Лидеры партий рассказали своим региональным ячейкам, что президентские выборы могут состояться осенью этого года, а парламентские — весной 2027-го. При этом допускается сценарий, при котором голосование пройдет без прекращения огня и отмены военного положения.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина может провести президентские выборы в условиях продолжающегося конфликта при одном условии. По его словам, это случится лишь в случае, если такое требование выдвинут в Вашингтоне.

